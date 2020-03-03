Джонсон представит план Британии по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возглавил чрезвычайный комитет правительства по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Во вторник, 3 марта, он должен представить план по противодействию вспышке заболевания.

Ожидается, что документ будет состоять из шести пунктов. Джонсон предупредил, что в ближайшие дни количество случаев заражения COVID-19 в стране может резко увеличиться.

«Мы согласовали план, который я подробно изложу, так что если вирус распространится, мы готовы предпринять необходимые шаги для его сдерживания и защиты наиболее уязвимых жителей», — цитирует его Sky News.

Премьер добавил, что единственный способ остановить распространение заражения — «мыть руки с мылом столько же времени, сколько у вас займет дважды пропеть песню «С днем рождения тебя».

Вместе с Джонсоном меры представят главный врач и главный научный советник. Канцлер казначейства Риши Сунак уже пообещал выделить из бюджета крупную сумму на борьбу с заболеванием. При этом сами британцы активно критикуют премьера за слишком медленное реагирование на распространение инфекции.

Накануне оглашения плана, 2 марта, Джонсон провел совещание с членами чрезвычайного комитета.

В конце февраля Джонсон уже призывал британцев следить за личной гигиеной, называя это лучшим советом по борьбе с инфекцией. По его словам, мыть руки необходимо теплой водой с мылом не менее 20 секунд, пишет Би-би-си.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. По состоянию на 2 марта в Великобритании известно о 39 случаях заболевания COVID-2019.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.