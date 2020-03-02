COVID и да Винчи: что еще закроют в Париже вслед за Лувром

Лувр закрыт, Эйфелева башня — под угрозой, а театры — нервничают. Распространение коронавируса во Франции нанесло сильный удар по всей культурно-туристической отрасли , но общего решения, как действовать в сложившейся ситуации, у представителей художественных институций пока нет. «Известия» изучили ситуацию на месте событий.

Каникулы для Джоконды

Очередной жертвой COVID-19 оказался Лувр, который останется закрытым для посетителей в ближайшие дни и, возможно, в обозримом будущем. В Париже допускают, что за музеем последует Эйфелева башня и другие парижские достопримечательности. Всё зависит от масштабов эпидемии, которая, похоже, набирает обороты во Франции.

Решение о закрытии главного музея страны было принято под давлением его служащих, которые воспользовались своим правом прекратить работу, если их жизни и здоровью грозит серьезная опасность. «Риск очень и очень велик, — предупреждает в разговоре с «Известиями» сотрудник музея и профсоюзный активист Андре Сакристен, — это вопрос времени».

В Лувре трудятся 2,3 тыс. человек, и на «передовой» оказались, прежде всего, смотрители, которые находятся в постоянном контакте с посетителями. «Мы принимаем все меры, необходимые для безопасности нашего персонала и посетителей, — уверяет, в свою очередь, руководство музея. — Срочно мобилизован медперсонал, который готов прийти на помощь».

Тем не менее, персоналу и дирекции найти не удалось компромисса. Профсоюз предлагает, как минимум, обеспечить всех работников антибактериальным гелем и установить стеклянные витрины для кассиров и билетных контролеров.

лувр Фото: REUTERS/Philippe Wojazer

Заметим, что забастовки в Лувре в последнее время заметно участились. В январе нынешнего года протесты сотрудников против пенсионной реформы парализовали музей. В мае минувшего года вход блокировали смотрители, которые не могли справиться с возросшим турпотоком. А несколько лет назад Лувр закрылся на день после того, как служащие объявили забастовку, протестуя против безнаказанности несовершеннолетних карманников, орудовавших в залах.

Нынешнее закрытие музея вызвало негодование толпы туристов, которые в течение нескольких часов ждали его открытия в минувшее воскресенье и в понедельник. «Это настоящий скандал!» — возмущались гости столицы.

Так или иначе, после начала эпидемии поток туристов в Лувр заметно сократился. Прежде всего, это касается китайцев, которые теперь стараются не делать селфи, а держаться «в тени» даже у главных музейных хитов — Джоконды, Венеры Милосской и Ники Самофракийской.

К счастью, повезло эпохальной выставке Леонардо да Винчи, которая только что закончилась в Лувре с рекордным для музея результатом — 1,1 млн посетителей. Правда, непонятна судьба будущих экспозиций Лувра и, прежде всего, выставки «Тело и душа», посвященной итальянской скульптуре эпохи Возрождения — от Донателло до Микеланджело. Она была намечена на начало мая.

Дирекция Лувра пока не дает публичных комментариев относительно его судьбы. Как сообщил «Известиям» источник в музее, «потери для Лувра — репутационные плюс снижение числа туристов».

— Меры оправданны, так как они направлены на ограничение инфекции. Но когда турист уходит, он сразу не возвращается. Ясно, что чем меньше гостей, тем меньше поступлений, — сказал собеседник «Известий».

Читаем дома

Пытаясь сдержать распространение коронавируса, власти запретили проведение мероприятий в закрытых залах и помещениях, рассчитанных на аудиторию более 5 тыс. человек. Так, срочно отменен Книжный салон в Париже, который должен был пройти с 20 по 23 марта с участием около 3 тыс. писателей.

— Наше чувство ответственности вынуждает нас не идти ни на какие риски, связанные со здоровьем гостей из более чем 50 стран, — сказал «Известиям» президент Книжного салона Винсент Монтань.

книги Фото: Livreparis.com/Julien Cregut

Издательства считают, что это решение нанесет серьезный удар по книжному рынку, который и без того переживает тяжелые времена.

Теперь туристов волнует вопрос: закроется ли Эйфелева башня? Пока нет, неопределенно отвечает мэр Парижа Анн Идальго, но признает, что городские власти изучают «все варианты».

Не дошли до «Зенита»

Как сообщают местные СМИ, беда может грозить и Диснейленду, расположенному неподалеку от Парижа. Возможно, встанет вопрос и об ограничении доступа к общественному транспорту. Правда, в Италии эта радикальная мера не дала результатов.

Некоторые культурные точки пока отказываются подчиняться указам властей. Так, парижский концертный зал «Зенит», рассчитанный почти на 7 тыс. мест, объявил, что не намерен менять свою программу на ближайшие две недели.

Со своей стороны, Национальный синдикат продюсеров, прокатчиков, залов и фестивалей требует провести экстренную встречу с министерствами культуры и здравоохранения для выработки дальнейшей стратегии. Вирус грозит закрытием сотни залов и отменой тысяч культурных мероприятий и, соответственно, миллионными убытками.

парижская опера Фото: REUTERS/Charles Platiau

Из-за затяжных забастовок в декабре прошлого года парижская Опера отменила около 70 показов и понесла многомиллионные потери. Теперь ее дирекция опасается нового удара. Нервозность царит и в других парижских театрах и музеях.