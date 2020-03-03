НБА составила памятку для игроков на фоне вспышки коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) разработала рекомендации для команд по профилактике коронавируса COVID-19. Так, игрокам предлагается ограничить контакты с болельщиками. Памятка поступила в редакцию ESPN 3 марта.

В первую очередь, баскетболистам рекомендуется отказаться от приветствий с фанатами, которые требуют физического контакта, например, соприкосновения кулаками или ладонями. Также игрокам советуют не брать от поклонников такие предметы, как ручки, мячи и трикотажные изделия и ограничить раздачу автографов.

В НБА допускают введение ограничений на крупных мероприятиях или их полную отмену.

«Здоровье и безопасность наших сотрудников, команд, игроков и болельщиков имеют первостепенное значение. Мы поддерживаем контакты с нашими командами, консультируемся со специалистами по инфекционным заболеваниям и продолжаем мониторинг ситуации», — заявили в НБА Associated Press.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.