В Южной Корее за сутки зафиксировали 600 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Южной Корее диагностировали еще 600 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Ко 2 марта общее число зараженных в стране достигло 4812 человек, 28 скончались. Об этом сообщили в организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Сеул принял решение поднять уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Медики ждут результатов анализов еще 35 555 человек.

Отмечается, что быстрее всего коронавирус распространяется в городе Тэгу. Там выявили 519 заразившихся. При этом полиция начала расследование в отношении местной церкви. Как пишет Reuters, именно оттуда начало распространяться заболевание, так как несколько прихожан вернулись из Уханя, но никаких мер предосторожности принято не было.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 98, в Тэгу — 3,6 тыс. человек, 658 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, пишет «РИА Новости». Отмечается, что среди заболевших 31 военный.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным ВОЗ, к настоящему моменту заболевание уже распространилось в 64 странах. Самая непростая эпидемиологическая ситуация в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.

Всего в мире заразились порядка 90 тыс. человек.