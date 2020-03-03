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Почти столетняя китаянка поборола коронавирус

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Фото: www.xinhuanet.com
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В Ухане 98-летняя местная жительница, заразившаяся коронавирусом, благополучно вылечилась и покинула больницу, пишет «Синьхуа».

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На сегодняшний день бывшая пациентка по фамилии Ху является старейшей жительницей земли, поборовшей COVID-19.

По данным агентства, старушка была доставлена в больницу с высокой температурой в критическом состоянии. Вместе с ней госпитализировали и ее 55-летнюю дочь, у которой также обнаружили коронавирус.

Обе женщины прошли курс с применением противовирусных препаратов и вскоре почувствовали себя лучше. Через некоторое время 98-летнюю пациентку выписали домой.

При этом врачи отмечают, что определить выздоровел человек полностью или вирус еще жив довольно сложно, так как первые анализы после улучшения состояния заболевших дают положительные результаты.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным ВОЗ, к настоящему моменту заболевание уже распространилось в 64 странах. В Китае число зараженных превысило 80 тыс. Всего в мире заболели порядка 90 тыс. человек, скончались 3120.

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