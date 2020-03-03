Прямой эфир
Сюжет:

Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«Причина переноса форума — эпидемия коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус», — написал Аксенов.

Он принес свои извинения всем постоянным участникам форума и тем, кто должен был получить приглашения. Аксенов отметил, что знает, как многие хотели приехать в Ялту на этот форум.

Такая корона: вакцина от COVID-19 может усугубить заболевание
Специалисты опасаются развития так называемого синдрома антитело-зависимого усиления инфекции

Аксенов добавил, что пока не готов говорить о дате проведения мероприятия. Сроки, по его словам, зависят от того, как будет развиваться ситуация с распространением эпидемии коронавируса в мире.

Ранее в этот же день стало известно, что США отменили совместные учения с Израилем из-за коронавируса. Уточняется, что в маневрах должны были принять участие военные 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в итальянской Виченце.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон отменил несколько рабочих поездок по стране из-за распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к настоящему моменту заболевание уже распространилось в 64 странах. Самая непростая эпидемиологическая ситуация в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.

Согласно последним данным, количество жертв нового типа коронавируса COVID-2019 увеличилось до 2943, выписаны из больниц более 47 тыс. человек.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Ожидается, что вакцину от COVID-2019 начнут применять с середины 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти столетняя китаянка поборола коронавирус
Трамп допустил возможность введения режима ЧП в США из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020