Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник, 3 марта, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«Причина переноса форума — эпидемия коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус», — написал Аксенов.

Он принес свои извинения всем постоянным участникам форума и тем, кто должен был получить приглашения. Аксенов отметил, что знает, как многие хотели приехать в Ялту на этот форум.

Аксенов добавил, что пока не готов говорить о дате проведения мероприятия. Сроки, по его словам, зависят от того, как будет развиваться ситуация с распространением эпидемии коронавируса в мире.

Ранее в этот же день стало известно, что США отменили совместные учения с Израилем из-за коронавируса. Уточняется, что в маневрах должны были принять участие военные 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в итальянской Виченце.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон отменил несколько рабочих поездок по стране из-за распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к настоящему моменту заболевание уже распространилось в 64 странах. Самая непростая эпидемиологическая ситуация в Китае, Южной Корее, Иране и Италии.

Согласно последним данным, количество жертв нового типа коронавируса COVID-2019 увеличилось до 2943, выписаны из больниц более 47 тыс. человек.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Ожидается, что вакцину от COVID-2019 начнут применять с середины 2021 года.