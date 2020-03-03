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Трамп допустил возможность введения режима ЧП в США из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам возможность введения ограничений на въезд в страну из-за распространения коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает 3 марта ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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«Это касается определенных стран, где наблюдается более резкий рост [случаев заражения]», — добавил американский лидер, не уточнив страны, о которых шла речь.

Также Трамп допустил возможность введения режима ЧП на всей территории Соединенных Штатов из-за коронавируса после того, как 29 февраля его ввел в штате Вашингтон губернатор Джей Инсли.

Кроме того, 1 марта американский президент сообщил, что США введут двойную проверку пассажиров, ранее находившихся в странах с высоким риском распространения коронавируса.

По состоянию на 3 марта за пределами Китая случаи заражения COVID-19 зафиксированы у более чем 10 тыс. человек в 64 государствах. Скончались от заболевания 128 пациентов.

Накануне в штате Вашингтон количество жертв инфекции увеличилось до пяти. По данным CNBC, всего в США зарегистрирован 91 случай заражения.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». Согласно прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты.

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