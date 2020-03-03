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ВОЗ сообщила о распространении коронавируса в 64 странах помимо Китая

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Фото: ТАСС/Михаил Солунин
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За пределами Китая случаи заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали еще в 64 странах. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на вечер 2 марта.

Специалисты отметили, что за сутки за пределами КНР коронавирусом заболели 1598 человек, всего зараженных — 88 948 в 65 государствах, включая КНР.

Скончались от заболевания 128 пациентов. Причем число умерших только за одни последние сутки составило 24.

2 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что из-за распространения коронавируса в Санкт-Петербурге под наблюдение попали 811 человек, 696 из них — граждане Китая.

О заболевании стало известно в конце декабря. Тогда вспышка вируса произошла в китайском городе Ухань.

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