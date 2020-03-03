США отменили совместные учения с Израилем из-за коронавируса

США отменили совместные с Израилем военные учения Eagle Genesis из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом 2 марта в ходе брифинга в Пентагоне сообщил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Уточняется, что в учениях должны были принять участие военные 173-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в итальянской Виченце.

«В тесной координации с правительством Израиля и из-за чрезмерной осторожности перед лицом развивающейся ситуации с COVID-19 было принято решение отменить учения. Мы ценим наше тесное сотрудничество с Израилем и надеемся на продолжение учений в будущем», — цитирует Милли телеканал CNN.

Кроме того, по словам Милли, вирус может повлиять на решение Пентагона приступить к учениям против российской угрозы, в которых заявлено участие около 20 тыс. военнослужащих.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 2 марта в штате Вашингтон количество жертв инфекции увеличилось до пяти. По данным CNBC, всего в США зарегистрирован 91 случай заражения. Количество инфицированных в Италии накануне достигло 1694, еще 34 скончались.