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Италия продлит визы российским туристам из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Россияне, которые получили визы в Италию с марта по май, смогут бесплатно их переоформить. При этом новые разрешения на въезд в страну будут действовать один год. Об этом заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано в эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что жители России являются желанными гостями в Италии.

«Мы не хотим, чтобы из-за этой чрезвычайной ситуации (коронавирусной инфекции. — Ред.) российские граждане оказывались вынуждены отменять зарезервированные туристические услуги, уже приобретенные туристические поездки в Италию. Поэтому я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март-апрель-май, смогли безвозмездно переоформить ее на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России», — приводит его слова ТАСС в понедельник, 2 марта.

Терраччано подчеркнул, что визы будут выдаваться взамен тех, которые были оформлены на март, апрель и май.

27 февраля российские туроператоры прекратили продавать туры в Италию после соответствующих рекомендаций Ростуризма.

2 марта стало известно, что количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек. Италия на сегодняшний день является лидером по количеству заболевших в Европе.

В десятках городов страны введены особые карантинные меры из-за распространения в стране коронавируса. В Ломбардии, Венето и Пьемонте закрыты все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Театр Ла Скала (Милан) приостановил постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Вспышка коронавируса, получившего обозначение COVID-2019, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах, где уже отмечены летальные случаи.

По данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились 89 083 человека, выздоровели 45 163.

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