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Почти 150 бывших на карантине туристов покинули отель на Канарах

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Фото: TASS/Zuma/Pacific Press/Davide Di Lalla
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По меньшей мере 148 гостей отеля на Канарских островах, где были выявлены случаи заражения коронавирусом, уже покинули его территорию. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 2 марта, сообщении правительства региона.

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Как сообщили в министерстве здравоохранения автономии, на настоящий момент на Канарах выявлено шесть инфицированных, часть которых были на Тенерифе.

28 февраля сообщалось, что разрешение на выезд было дано 130 постояльцам отеля. Отмечалось, что среди 130 гостей отеля — граждане 11 стран.

25 февраля в Испании поместили на карантин не менее тысячи туристов в отеле на острове Тенерифе. Турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в отеле с супругой на протяжении недели. Мужчину изолировали. Он находится под санитарным контролем. По установленному протоколу анализы отправили в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По данным на 2 марта, всего инфекцией заразились 89 083 человека, число погибших достигло 3057, выписаны из больниц 45 163.

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