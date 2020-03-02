Прямой эфир
Сюжет:

Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Латвии

0
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19, который является возбудителем тяжелой пневмонии, подтвержден в Латвии. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в понедельник, 2 марта.

Вирусный хит: как COVID-19 изменил планы звезд кино и театра
Мэл Гибсон не поедет в Китай, а Денис Мацуев — в Италию

В этот же день по этому поводу в министерстве состоится пресс-конференция, в которой примут участие министр здравоохранения Латвии Илзе Шехеле, директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков, а также специалист по инфекциям профессор Людмила Виксна.

В этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Китае начало снижаться, хотя распространение болезни в других странах увеличилось в девять раз.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем петербургские ученые заявили, что у них на подготовку препарата уйдет не менее полутора лет.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По данным на 2 марта, всего инфекцией заразились 89 083 человека, число погибших достигло 3057, выписаны из больниц 45 163.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин заявил о госпитализации 24 человек из-за обнаружения у москвича коронавируса
Сотрудник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020