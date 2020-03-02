Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Латвии

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19, который является возбудителем тяжелой пневмонии, подтвержден в Латвии. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в понедельник, 2 марта.

В этот же день по этому поводу в министерстве состоится пресс-конференция, в которой примут участие министр здравоохранения Латвии Илзе Шехеле, директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков, а также специалист по инфекциям профессор Людмила Виксна.

В этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Китае начало снижаться, хотя распространение болезни в других странах увеличилось в девять раз.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем петербургские ученые заявили, что у них на подготовку препарата уйдет не менее полутора лет.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По данным на 2 марта, всего инфекцией заразились 89 083 человека, число погибших достигло 3057, выписаны из больниц 45 163.