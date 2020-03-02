Собянин заявил о госпитализации 24 человек из-за обнаружения у москвича коронавируса

После выявления первого случая нового коронавируса в Москве госпитализированы 24 человека из числа общавшихся с мужчиной, у которого инфекция подтверждена лабораторно. Об этом в понедельник, 2 марта, на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Пациент находится в инфекционной больнице, где получает необходимое лечение, болезнь протекает в легкой форме, отметил градоначальник.

Подозрение на заражение возникло 29 февраля, сразу был установлен круг контактов мужчины. «Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», — уточнил мэр Москвы.

По словам Собянина, в аэропортах столицы работают медицинские посты. Измерение температуры тела проводится у всех пассажиров международных рейсов, добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что у вернувшегося из Италии в конце февраля россиянина диагностировали коронавирус COVID-2019. 1 марта его поместили в столичную инфекционную больницу № 1.

В этот же день количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек.

Вспышка коронавируса, получившего обозначение COVID-2019, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась в других странах. Наиболее острая ситуация сложилась в Италии, Южной Корее и Иране.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». По мнению ее экспертов, могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.