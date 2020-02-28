Закрытый из-за коронавируса отель на Тенерифе покинут 130 туристов

Министерство здравоохранения Канарских островов дало 130 постояльца разрешение на выезд из отеля на Канарских островах, где у туриста из Италии был выявлен коронавирус COVID-2019.

Среди 130 гостей отеля — граждане 11 стран. По большей части это туристы, которые заселились в отель понедельник и не контактировали с зараженным итальянцем.

Ранее, 25 февраля, в Испании поместили на карантин не менее тысячи туристов в отеле на острове Тенерифе. Турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в отеле с супругой на протяжении недели. Мужчину изолировали. Он находится под санитарным контролем. По установленному протоколу анализы отправили в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования.