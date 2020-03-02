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У родственников заболевшего коронавирусом москвича нет симптомов болезни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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У родственников заболевшего коронавирусом россиянина нет симптомов болезни, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в понедельник, 2 марта.

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Весь круг контактов заболевшего был установлен менее чем за сутки. На данный момент в больнице находятся шесть родственников и пять друзей москвича. Отмечается, что никто из них не посещал работу из-за отпусков.

Симптомы заболевания у госпитализированных отсутствуют полностью. У всех были взяты пробы для проведения анализов, включая тех членов друзей и семьи, которые успели уехать в другие регионы.

Кроме того, сотрудники оперативного штаба нашли пассажиров самолета, которые летели в Москву вместе с заболевшим. С легкими симптомами ОРВИ было госпитализировано 13 человек, остальные либо находятся на домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи. Данные о тех пассажирах, которые покинули столицу и уехали в регионы, переданы медицинским службам соответствующих субъектов федерации.

Ранее в понедельник сообщалось, что коронавирус COVID-2019 был выявлен у россиянина, вернувшегося в Москву из Италии. По данным эпидемиологов, мужчина заболел во время отдыха 21 февраля. Вернулся в Россию он 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.

В конце февраля он почувствовал общее недомогание, обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Оттуда пациента доставили в инфекционную больницу.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском многомиллионном городе Ухань в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах, где уже зафиксированы смертельные случаи.

По данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

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