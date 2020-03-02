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Пассажирам на входах в московское метро будут выборочно мерить температуру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На входах в Московский метрополитен будет организовано выборочное измерение температуры пассажиров в связи с коронавирусом. Об этом говорится в понедельник, 2 марта, в официальном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

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«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в школах и детских садах вводится ежедневное измерение температуры у детей. Также работодателям было рекомендовано организовать регулярное измерение температуры тела сотрудников.

Ранее в этот день Собянин сообщил, что после выявления коронавируса у жителя Москвы, в столице госпитализированы 24 человека из числа общавшихся с заболевшим, еще 83 человека помещены в карантин.

Вспышка коронавируса, получившего обозначение COVID-2019, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась в других странах. Наиболее острая ситуация сложилась в Италии, Южной Корее и Иране.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». По мнению ее экспертов, могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

По последним данным, число погибших из-за коронавируса в мире достигло 3069. Большинство летальных исходов зафиксировано в Китае. Всего инфекцией заразились 89 856 человек, выздоровели 45 636.

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