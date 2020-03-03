В Британии допустили введение войск на улицы для борьбы с коронавирусом

Британские власти разработали план на случай обострения ситуации с коронавирусом, который включает в себя размещение войск на улицах. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает газета Daily Mail.

Издание отмечает, что программа действий представляет 28-страничный документ, который был согласован на экстренном заседании правительства. Там отмечается, что пока вакцина против коронавируса не разработана, следовательно, население Британии с высокой долей вероятностью может заразиться.

Предполагается, что если эпидемия войдет в острую фазу, то полиция перестанет выезжать на мелкие преступления и вместе с военными бросит все силы на поддержание общественного порядка. В Минобороны уже заявили о том, что готовы содействовать и поддерживать власти в их решении.

Кроме того, если число зараженных в стране будет резко расти, то правительство закроет школы и другие учебные заведения. Вместе с тем чиновники отменят и все массовые мероприятия, а большинство людей переведут на работу из дома.

«Я действительно считаю, что это национальный вызов. Через это должна пройти наша страна. Но я абсолютно не сомневаюсь, что у нас есть ресурсы, у нас есть служба здравоохранения, чтобы справиться с этим», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что только за последние сутки в стране число зараженных коронавирусом увеличилось до 51 человека.

Ранее в этот же день Джонсон сообщил, что единственный способ остановить распространение заражения — «мыть руки с мылом столько же времени, сколько у вас займет дважды пропеть песню «С днем рождения тебя».

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, к настоящему моменту заболевание уже распространилось более чем в 60 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Китае, Южной Корее, Иране и Италии. По данным на 3 марта, в мире от заболевания скончались 3120 человек, всего заболевших — 91 333, выздоровевших — 48 275.

2 марта, специалист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России заявил, что эксперты учреждения ведут разработку вакцины от коронавируса COVID-2019. По его словам, ее выпуск в качестве зарегистрированного лекарственного препарата произойдет не ранее середины 2021 года. Однако позже вирусолог НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов уточнил сроки создания вакцины. Он ожидает, что она появится уже в конце июня.