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В Испании почти 180 человек заразились коронавирусом

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Новым коронавирусом в Испании заразились 179 человек. Ранее сообщалось о 151 инфицированном. Об этом в среду, 4 марта, сообщает минздрав страны на в Twitter.

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В ведомстве отметили, что больше всего случаев заражения зафиксировано в Мадриде — 70.

Во вторник, 3 марта, была зафиксирована первая смерть от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Испании. На дату смерти инкубационный период с момента заболевания вирусом скончавшегося превысил бы 14 дней.

Ранее в этот же день, в Гибралтаре зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Заразившийся недавно вернулся из Италии через испанский аэропорт Малага.

Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. За два с лишним месяца болезнь распространилась практически по всему миру. По данным ВОЗ на 4 марта количество зараженных вирусом людей достигло 93094, скончались 3198.

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