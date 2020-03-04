В Испании почти 180 человек заразились коронавирусом

Новым коронавирусом в Испании заразились 179 человек. Ранее сообщалось о 151 инфицированном. Об этом в среду, 4 марта, сообщает минздрав страны на в Twitter.

В ведомстве отметили, что больше всего случаев заражения зафиксировано в Мадриде — 70.

Los casos de #coronavirus en España, actualizados a las 12h. de hoy, 4 de marzo de 2020, son:



Andalucía 13

Asturias 2

Baleares 3

Canarias 7

Cantabria 10

CyL 8

CLM 7

Cataluña 15

C. Valenciana 19

Extremadura 6

Madrid 70

Navarra 1

País Vasco 15

La Rioja 3



Total: 179 pic.twitter.com/whP8VwrLJW — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 4, 2020

Во вторник, 3 марта, была зафиксирована первая смерть от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Испании. На дату смерти инкубационный период с момента заболевания вирусом скончавшегося превысил бы 14 дней.

Ранее в этот же день, в Гибралтаре зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Заразившийся недавно вернулся из Италии через испанский аэропорт Малага.

Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. За два с лишним месяца болезнь распространилась практически по всему миру. По данным ВОЗ на 4 марта количество зараженных вирусом людей достигло 93094, скончались 3198.