В Испании почти 180 человек заразились коронавирусом
Новым коронавирусом в Испании заразились 179 человек. Ранее сообщалось о 151 инфицированном. Об этом в среду, 4 марта, сообщает минздрав страны на в Twitter.
В ведомстве отметили, что больше всего случаев заражения зафиксировано в Мадриде — 70.
Los casos de #coronavirus en España, actualizados a las 12h. de hoy, 4 de marzo de 2020, son:— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 4, 2020
Andalucía 13
Asturias 2
Baleares 3
Canarias 7
Cantabria 10
CyL 8
CLM 7
Cataluña 15
C. Valenciana 19
Extremadura 6
Madrid 70
Navarra 1
País Vasco 15
La Rioja 3
Total: 179 pic.twitter.com/whP8VwrLJW
Во вторник, 3 марта, была зафиксирована первая смерть от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Испании. На дату смерти инкубационный период с момента заболевания вирусом скончавшегося превысил бы 14 дней.
Ранее в этот же день, в Гибралтаре зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Заразившийся недавно вернулся из Италии через испанский аэропорт Малага.
Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. За два с лишним месяца болезнь распространилась практически по всему миру. По данным ВОЗ на 4 марта количество зараженных вирусом людей достигло 93094, скончались 3198.