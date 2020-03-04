Прямой эфир
Сюжет:

Голикова пообещала ускорить создание вакцины от коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти собираются ускорить разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 4 марта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

Голикова отметила, что сейчас в федеральном научном центре «Вектор», который расположен в Новосибирской области, идет создание вакцины. Работа продвигается сразу по пяти направлениям и 13 вариантам.

Такая корона: вакцина от COVID-19 может усугубить заболевание
Специалисты опасаются развития так называемого синдрома антитело-зависимого усиления инфекции

«У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

2 марта специалист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России заявил, что эксперты учреждения ведут разработку вакцины от коронавируса COVID-2019, однако она будет доступна для граждан не ранее чем через полтора года.

Позже вирусолог НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов уточнил сроки создания вакцины. Он ожидает, что вакцина будет окончательно разработана уже в конце июня 2020 года.

26 февраля Голикова заявила о том, что российские ученые к настоящему моменту разработали пять прототипов вакцины от коронавируса COVID-2019.

Вспышка нового вида пневмонии COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 60 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. Вместе с тем ученые выяснили, что существует категория людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин попросил Голикову доложить о ситуации с коронавирусом в России
Подверженным стрессу рекомендовали не читать новости о коронавирусе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020