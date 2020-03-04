Прямой эфир
Сюжет:

Подверженным стрессу рекомендовали не читать новости о коронавирусе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подверженным стрессу и депрессии гражданам надо отказаться от новостей о заболевании COVID-2019, вызываемом вирусом SARS-CoV-2е. Об этом в среду, 4 марта, рассказали в центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Комплект на оба ваших дома: с коронавирусом будут бороться, как с чумой
Регионы России начали подготовку к распространению инфекции

Как в беседе с «Газетой.ру» отметила руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи учреждения Анна Портнова, людям с нестабильной психикой проще не читать новости и не переживать. «Особенно это касается фейковой информации, ведь нагнетание волнения — довольно серьезная вещь», — объяснила врач.

По мнению члена Российского общества психиатров (РОП) Алексея Абрамова, угнетающая новостная повестка может довести и абсолютно здорового человека до «пика панической атаки».

Как он добавил, на фоне тревоги давление повысится, что может спровоцировать сердечный приступ, который закончится или инфарктом, или инсультом.

В группу риска входят предрасположенные к тревоге люди, а также пожилые граждане.

Ранее в среду правительство России временно запретило вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. Накануне в Минздраве сообщили, что состояние россиянина, который вернулся из Италии и у которого подтвердился коронавирус, удовлетворительное.

Кроме информации о реальном положении дел с инфекцией стали распространяться и фейковые новости о коронавирусе. Так, ранее в марте в России появилась провокационная аудиозапись, на которой некая девушка сообщает о якобы 20 тыс. заболевших пневмонией COVID-19 в Москве и просит разослать эту информацию знакомым.

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончались более 3 тыс. человек, заразились более 90 тыс., выздоровели около 50 тыс. пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кремль опроверг осложнение ситуации с коронавирусом в Москве
В Кремле рассказали о мерах по защите Путина от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020