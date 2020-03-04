Подверженным стрессу рекомендовали не читать новости о коронавирусе

Подверженным стрессу и депрессии гражданам надо отказаться от новостей о заболевании COVID-2019, вызываемом вирусом SARS-CoV-2е. Об этом в среду, 4 марта, рассказали в центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Как в беседе с «Газетой.ру» отметила руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи учреждения Анна Портнова, людям с нестабильной психикой проще не читать новости и не переживать. «Особенно это касается фейковой информации, ведь нагнетание волнения — довольно серьезная вещь», — объяснила врач.

По мнению члена Российского общества психиатров (РОП) Алексея Абрамова, угнетающая новостная повестка может довести и абсолютно здорового человека до «пика панической атаки».

Как он добавил, на фоне тревоги давление повысится, что может спровоцировать сердечный приступ, который закончится или инфарктом, или инсультом.

В группу риска входят предрасположенные к тревоге люди, а также пожилые граждане.

Ранее в среду правительство России временно запретило вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. Накануне в Минздраве сообщили, что состояние россиянина, который вернулся из Италии и у которого подтвердился коронавирус, удовлетворительное.

Кроме информации о реальном положении дел с инфекцией стали распространяться и фейковые новости о коронавирусе. Так, ранее в марте в России появилась провокационная аудиозапись, на которой некая девушка сообщает о якобы 20 тыс. заболевших пневмонией COVID-19 в Москве и просит разослать эту информацию знакомым.

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончались более 3 тыс. человек, заразились более 90 тыс., выздоровели около 50 тыс. пациентов.