Комплект на оба ваших дома: с коронавирусом будут бороться, как с чумой

Противочумные комплекты, прививки, маски и мыло начали закупать госучреждения столицы и регионов России для борьбы с коронавирусной инфекцией. И хотя власти субъектов в разговоре с «Известиями» не выразили особого беспокойства в связи увеличением количества заболевших в мире, тендеров по приобретению медицинских средств на сайте госзакупок с каждым днем становится всё больше.

Тщательнее всего к противодействию к коронавирусу решили подготовиться медики Липецкой области. Станции скорой помощи региона закупают 33 тыс. одноразовых масок, 3,1 тыс. тюбиков антисептической защиты, 200 респираторов, специальный транспортировочный бокс, бесконтакный термометр, а также 402 противочумных комплекта. Объяснить «Известиям» необходимость приобретения именно такого набора защитных средств медики не смогли, сославшись на занятость.

Спецкомплекты против чумы также решили приобрести в клинической больнице Бурятии (161 штуку), в медицинских заведениях Краснодарского края (более 300) и в Центре гигиены и эпидемиологии в Москве. В последней закупке необходимое количество костюмов не указано.

В регионах готовятся к любому развитию событий с заболеванием, объяснил «Известиям» замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, завкафедрой иммунобиотехнологии Игорь Красильников.

— Такие средства защиты, как костюмы, нужны для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья тем, кто будет ухаживать за больными коронавирусной инфекцией, если она будет выявлена. Сейчас мы это наблюдаем в Китае, — отметил он.

Врач-инфекционист Екатерина Степанова в разговоре с «Известиями» отметила, что сегодня у этих костюмов — самая высокая степень защиты от любой опасной инфекции.

Большим спросом в регионах пользуются и маски. Так, 20 тыс. таких защитных средств решили приобрести в Забайкалье, по 10 тыс. — в Саратовской области и в Якутии. Центральная районная больница в Крыму ждет поставку в количестве 3,2 тыс. масок. А вот в Вологодской решили не скупиться: по контракту ну сумму 11 млн рублей будет приобретено 2,1 млн защитных головных уборов и 6578 респираторов.

Главное управление Смоленской области по реагированию контрактной системы закупает два аппарата диагностического оборудования, которое позволит установить заражение COVID-19. В Красноярском крае решили привить телят, для которых планируется приобрести 1 тыс. вакцин.

В столице беспокоится за здоровье своих сотрудников Управление пенсионного фонда по Москве и Московской области. Ведомство разместило тендер на закупку 17 тыс. масок и 55 л жидкого мыла, указав в целях «предупреждение коронавируса для нужд управления».

В регионах «Известиям» заявили, что держат ситуацию под контролем.

— У нас был случай, когда в поезде Киев–Москва была обнаружена больная китаянка. Были приняты все необходимые меры, проведена эвакуация и развернут госпиталь, — рассказал «Известиям» губернатор Брянской области Александр Богомаз.

О принятии всех необходимых мер сообщил и глава Калининградской области Антон Алиханов.

— Всё у нас нормально, — заявил он «Известиям».

Между тем, как выяснили «Известия», федеральные органы пока работают в штатном режиме и даже не отказываются от зарубежных поездок. Например, 5–6 марта официальный визит в Белоруссию совершит спикер СФ Валентина Матвиенко.

Как сообщили 3 марта в пресс-службе Роспотребнадзора, в России зафиксировано шесть случаев короновирусной инфекции. Речь идет о двух гражданах Китая, которые уже выписаны после выздоровления. Еще три российских туриста заразились на круизном лайнере Diamond Princess, откуда они были доставлены на карантин в Казань. Недавно инфекция была обнаружена у вернувшегося из Италии в столицу мужчины.

По данным специалистов, большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, а летальность от заболевания составляет 3,7%. Общее число заболевших в мире по состоянию на 3 марта составляет 90 926 человек, из них 1860 выявлено за последние сутки. Заражение коронавирусом впервые зарегистрировано в Индонезии, Португалии, Сенегале, Саудовской Аравии. По одному завозному случаю из Италии зарегистрировано в Иордании, Тунисе, Латвии и Морокко.