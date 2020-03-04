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Кремль опроверг осложнение ситуации с коронавирусом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в Москве осложнилась ситуация с распространением вируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.

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«В Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом», — ответил Песков на вопрос журналистов 4 марта.

Также он рассказал, как защищают главу государства Владимира Путина от инфекции. По словам Пескова, применяются «обычные превентивные гигиенические меры», которые доступны всем гражданам.

Ранее в марте в интернете распространилась фейковая аудиозапись, на которой некая девушка сообщает о якобы 20 тыс. заболевших пневмонией COVID-19 в Москве и просит разослать эту информацию знакомым.

В ряде регионов страны некие информаторы утверждают, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты компании Group-IB по предотвращению кибератак призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

По данным Роспотребнадзора от 3 марта, на территории России зафиксировано шесть случаев заражения SARS-CoV-2, вирус обнаружен у четверых россиян и двоих китайцев. Граждане КНР уже вылечились и были выписаны. Трое граждан РФ заразились на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич — заболел после поездки в Италию. Все они лечатся и находятся под присмотром врачей.

В тот же день в ОАЭ были госпитализированы двое соотечественников с коронавирусом. Их состояние оценивается как удовлетворительное, в контакте с ними находится дипмиссия РФ.

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

Ученые выяснили, что существует категория людей, которые практически не подвержены заражению коронавирусом.

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