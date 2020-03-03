Посольство рассказало о состоянии заразившихся коронавирусом россиян в ОАЭ

Госпитализированные с коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах двое россиян находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 3 марта сообщил старший советник посольства РФ в ОАЭ Юрий Видакас.

Он подчеркнул, что дипмиссия держит контакт с гражданами.

«Посольство находится в контакте с российской командой - участниками велогонки и заболевшими, а также эмиратскими властями в связи с ситуацией, оказывает всю необходимую помощь», - цитирует Видакаса «РИА Новости».

По словам дипломата, заболевшие помещены в больницу. Они должны будут сдать целую серию анализов и повторных тестов.

Ранее во вторник стало известно, что в ОАЭ отменили велогонку «Тур ОАЭ» из-за коронавируса, диагностированного у некоторых участников. Также были госпитализированы несколько человек, контактировавших с зараженными.

Среди заболевших два гражданина Италии, двое россиян, один гражданин Германии и один — Колумбии.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Всего в мире заболели 92 712 человек, 3164 скончались, более 44 тыс. вылечились.