Прямой эфир
Сюжет:

Посольство рассказало о состоянии заразившихся коронавирусом россиян в ОАЭ

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госпитализированные с коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах двое россиян находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом 3 марта сообщил старший советник посольства РФ в ОАЭ Юрий Видакас.

Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных
В Совете Федерации предложили ввести ограничительные меры по всей стране

Он подчеркнул, что дипмиссия держит контакт с гражданами.

«Посольство находится в контакте с российской командой - участниками велогонки и заболевшими, а также эмиратскими властями в связи с ситуацией, оказывает всю необходимую помощь», - цитирует Видакаса «РИА Новости».

По словам дипломата, заболевшие помещены в больницу. Они должны будут сдать целую серию анализов и повторных тестов.

Ранее во вторник стало известно, что в ОАЭ отменили велогонку «Тур ОАЭ» из-за коронавируса, диагностированного у некоторых участников. Также были госпитализированы несколько человек, контактировавших с зараженными.

Среди заболевших два гражданина Италии, двое россиян, один гражданин Германии и один — Колумбии.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Всего в мире заболели 92 712 человек, 3164 скончались, более 44 тыс. вылечились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 79
Немецкий круизный лайнер поместили в Норвегии на карантин из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020