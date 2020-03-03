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Число жертв коронавируса в Италии возросло до 79

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Число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, скончались 79 человек, заявил во вторник, 3 марта, на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

С понедельника число жертв эпидемии в стране увеличилось на 27 — до 79.

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«В основном это люди старше 70 лет, есть 80-летние и 90-летние, некоторые с сопутствующими заболеваниями», — приводит слова Боррелли Tgcom24.

Число выздоровевших также возросло — до 160.

2 марта сообщалось, что количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек. Италия на сегодняшний день является лидером по количеству заболевших COVID-19 в Европе.

В десятках городов страны введены особые карантинные меры из-за распространения в стране коронавируса. В Ломбардии, Венето и Пьемонте закрыты все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Театр Ла Скала (Милан) приостановил постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

ВОЗ сообщила о распространении новой инфекции в 64 странах, помимо Китая.

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