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МИД Италии назвал абсурдом требования гарантировать чистоту товаров от коронавируса

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Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Запросы, поступающие в Италию от ряда стран, ввести маркировку товаров, гарантирующую чистоту от коронавируса, неприемлемы и абсурдны, заявил во вторник, 3 марта, глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

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«Блокирование итальянских товаров неприемлемо. И также неприемлемо, что есть страны, которые в это время требуют гарантийных талонов virus-free от Италии», — приводит его слова агентство Nova.

По словам Ди Майо, ситуация являет собой факт недопустимой дискриминации и недобросовестной конкуренции.

«Мы протестуем через дипломатическую сеть и просим Всемирную организацию здравоохранения дать оценку этим абсурдным запросам», — подчеркнул дипломат.

2 марта стало известно, что количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек. Италия на сегодняшний день является лидером по количеству заболевших в Европе.

В десятках городов страны введены особые карантинные меры из-за распространения в стране коронавируса. В Ломбардии, Венето и Пьемонте закрыты все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Театр «Ла Скала» (Милан) приостановил постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

ВОЗ сообщила о распространении новой инфекции в 64 странах, помимо Китая.

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