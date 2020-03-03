Итальянский врач призвал не целоваться и не обниматься

Противостоять вспышке коронавируса в Италии поможет изменение привычного социального поведения: отказ от поцелуев и объятий, заявил во вторник, 3 марта, глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Рецца.

По его словам, в ближайшее время возможно увеличение территории карантина в Ломбардии, однако зона изоляции не должна дойти до Милана, так как там не зафиксировано множество случаев заражения.

«Населению надо дать привыкнуть к немного «асоциальному» поведению: например, не целоваться, не обниматься. Мы должны остановить распространение вируса», — заявил Рецца в интервью телеканалу Tgcom24.

2 марта стало известно, что количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек. Италия на сегодняшний день является лидером по количеству заболевших в Европе.

В десятках городов страны введены особые карантинные меры из-за распространения в стране коронавируса. В Ломбардии, Венето и Пьемонте закрыты все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Театр Ла Скала (Милан) приостановил постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

ВОЗ сообщила о распространении новой инфекции в 64 странах, помимо Китая.