Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 1,5 тыс. человек

Число случаев заражения новым коронавирусом в Италии превысило 1,5 тыс. человек. Скончались от инфекции уже 34 человека. Такое заявление сделали в итальянском минздраве в воскресенье, 1 марта.

По данным ведомства, заразились коронавирусом 1577, а вылечились 83 человека.

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли уточнил, что более половины зараженных находятся в изоляции на карантине в своих домах. По его словам, которые передает «РИА Новости», 9% инфицированных находятся в отделениях интенсивной терапии.

Ранее в этот же день стало известно о первом случае заражения коронавирусом в республике Доминикана. Им оказался 62-летний итальянский турист.

В десятках итальянских городов введены особые карантинные меры из-за распространения в стране коронавируса. В Ломбардии, Венето и Пьемонте закрыты все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Театр La Scala (Милан) приостановил постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Эпидемия нового коронавируса началась со вспышки заболевания в китайском многомиллионном городе Ухань. Постепенно заболевание распространилось и в другие страны. 20 февраля Россия в целях обеспечения безопасности граждан закрыла границу с КНР.

По состоянию на 1 марта, жертвами коронавируса стали 2993 человека. Инфицированными считаются 87 593 человека. Выздороветь удалось более 42 тыс. пациентов.