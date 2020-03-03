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У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

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Фото: TASS/Zuma
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У шести человек, в том числе двоих россиян, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, выявлен коронавирус. Об этом сообщил минздрав ОАЭ.

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Среди зараженных также два гражданина Италии, один — Германии и один — Колумбии, передает эмиратское агентство WAM. Все они контактировали с участниками отмененной велогонки «Тур ОАЭ», у которых был диагностирован коронавирус.

Все инфицированные находятся в стабильном состоянии и получают необходимую медицинскую помощь, отметили в минздраве ОАЭ.

Общее количество случаев инфицирования достигло 27, при этом пятеро зараженных полностью выздоровели.

Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков. Российская команда «Газпром-РусВело» сообщила в Instagram, что все спортсмены и сотрудники дважды сдали тесты, у всех обе проверки отрицательны, но их всё равно шестой день не выпускают из отеля.

Ранее 3 марта троих жителей Пензенской области, вернувшихся из Ирана, отправили под наблюдение медиков на 14 дней. Они были там в деловой поездке, анализы на коронавирус оказались отрицательными.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, в мире заболели 91 333 человека, скончались 3120, выздоровели 48 275 пациентов.

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