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Трех вернувшихся из Ирана жителей Пензенской области поместили под наблюдение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У трех жителей Пензенской области, которые вернулись из Ирана в Россию после деловой поездки, отрицательные анализы на коронавирус COVID-19. Они помещены в стационар под медицинское наблюдение.

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«Трое жителей Пензенской области, прибывших из Ирана после деловой поездки, являясь контактными, изолированы под медицинское наблюдение в стационар Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи», — сообщается на сайте регионального Министерства здравоохранения во вторник, 3 марта.

Под медицинским наблюдением они будут находиться на протяжении 14 дней.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день в Пензенской области зараженных коронавирусной инфекцией нет.

Ранее во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что состояние россиянина, который вернулся из Италии и у которого подтвердился коронавирус, удовлетворительное.

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