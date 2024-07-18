Губернатор Севастополя сообщил об отражении попытки атаки безэкипажного катера
Российские военные отразили попытку атаки безэкипажного катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом 18 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что необходимо доверять только официальной информации.
Ранее, 3 июля, Министерство обороны России опубликовало видеокадры уничтожения безэкипажных катеров в районе Новороссийска. В Минобороны добавили, что безэкипажные катера были уничтожены дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в акватории Черного моря.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.