Минздрав Белоруссии подтвердил четвертый случай коронавируса в стране

В Белоруссии лабораторно подтвержден четвертый случай инфицирования коронавирусом. Еще два теста предварительно демонстрируют положительные результаты, но они будут уточняться, сообщил минздрав страны.

Положительный тест принадлежит человеку, контактировавшему с одним из инфицированных. Предварительно положительные также сделаны контактным лицам.

Все пациенты, находящиеся под наблюдением врачей, включая человека с подтвержденным коронавирусом, чувствуют себя удовлетворительно. Учитывая, что первоначальные тесты были отрицательными, можно сделать вывод, что их успели изолировать до выделения вируса из организма, то есть возможность дальнейшей передачи от них исключена.

Предыдущий случай коронавируса в стране выявлен 1 марта у жительницы Витебской области, недавно вернувшейся из Италии. Анализы на вирус у двух коллег, которые были там вместе с ней, оказались отрицательными.

28 февраля минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса на территории страны. Инфекцию выявили у гражданина Ирана, прилетевшего из Баку.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, в мире заболели 91 333 человека, скончались 3120, выздоровели 48 275 пациентов.