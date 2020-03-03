Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав Белоруссии подтвердил четвертый случай коронавируса в стране

0
Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии лабораторно подтвержден четвертый случай инфицирования коронавирусом. Еще два теста предварительно демонстрируют положительные результаты, но они будут уточняться, сообщил минздрав страны.

Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных
В Совете Федерации предложили ввести ограничительные меры по всей стране

Положительный тест принадлежит человеку, контактировавшему с одним из инфицированных. Предварительно положительные также сделаны контактным лицам.

Все пациенты, находящиеся под наблюдением врачей, включая человека с подтвержденным коронавирусом, чувствуют себя удовлетворительно. Учитывая, что первоначальные тесты были отрицательными, можно сделать вывод, что их успели изолировать до выделения вируса из организма, то есть возможность дальнейшей передачи от них исключена.

Предыдущий случай коронавируса в стране выявлен 1 марта у жительницы Витебской области, недавно вернувшейся из Италии. Анализы на вирус у двух коллег, которые были там вместе с ней, оказались отрицательными.

28 февраля минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса на территории страны. Инфекцию выявили у гражданина Ирана, прилетевшего из Баку.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, в мире заболели 91 333 человека, скончались 3120, выздоровели 48 275 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о возможности выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 млрд
Макрон отказался от рукопожатий из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020