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В Белоруссии зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

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Фото: Depositphotos
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Один из тестов на коронавирус у гражданки Белоруссии, прибывшей из Италии, дал положительный результат. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 марта на официальном сайте минздрава Белоруссии.

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«Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV», — говорится в сообщении.

Жительница Витебской области вместе с двумя коллегами вернулась в Белоруссию из северной Италии. В больнице у них были взяты тесты и анализы. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. У коллег женщины тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Отмечается, что на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения страны с подозрением на коронавирус находятся три человека.

Ранее, 28 февраля, минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса на территории страны. Инфекцию выявили у гражданина Ирана, прилетевшего из Баку.

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса COVID-2019. За два месяца болезнь распространилась практически по всему миру. На сегодняшний день, число жертв коронавируса достигло 2993, заражены 87 593 человека, выздоровели 42 614 человек. Число зараженных в Китае достигло 79 827.

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