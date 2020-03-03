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Макрон отказался от рукопожатий из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от рукопожатий, чтобы не заразиться коронавирусом, сообщает во вторник, 3 марта, Paris Match.

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«Он отказался от рукопожатий при встречах», — рассказал собеседник агентства, добавив, что в Елисейском дворце приняли все необходимые меры предосторожности.

Днем ранее сообщалось, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за ситуации с коронавирусом.

Тогда же стало известно, что Макрон отменил несколько поездок по Франции из-за эпидемии.

2 марта во Франции число погибших от COVID-19 достигло четырех.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек. Всего в мире погибли 3120 человек, заразились более 90 тыс. При этом число выздоровевших приближается к 50 тыс.

Кроме Китая, наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

Ранее ВОЗ сообщила о распространении новой инфекции в 64 странах помимо Китая.

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