Немецкий министр не стал пожимать руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает в понедельник, 2 марта, Bild.

В ходе встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине канцлер подошла к министру и протянула ему руку, однако Зеехофер отказался ответить ей. Меркель, судя по видеозаписи, восприняла ситуацию с юмором и подняла обе руки, после чего оба засмеялись.

Как отмечает «РИА Новости», немецкие СМИ сообщали, что Зеехофер заявил, что решил отказаться от рукопожатий из-за ситуации с COVID-19.

27 февраля сообщалось, что в Германии число подтвержденных случаев заражения коронавируса составило 22.

По состоянию на 2 марта, зафиксировано 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом в 19 странах Евросоюза. По последним данным, число погибших из-за коронавируса в мире достигло 3069. Большинство летальных исходов зафиксировано в Китае. Всего инфекцией заразились более 89 856 человек, выздоровели 45 636.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в эти страны.