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Французские производители макарон рассказали о запасах продукции

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Фото: Depositphotos
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Запасов макаронных изделий во Франции хватит как минимум на два месяца. Об этом сообщили в группе компаний Panzani, которая является одним из ведущих производителей макарон.

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По словам главы группы Ксавье Рише, производитель сможет поставлять товар минимум два месяца, даже если производство остановится. При этом планов остановки предприятий у Panzani нет, передает «РИА Новости» со ссылкой на отраслевой журнал Libre Service Actualities (LSA).

По данным канала BFM TV, на фоне сообщений о коронавирусе жители Франции активно начали скупать продукты. Наибольшим спросом пользуются макароны, продажи которых выросли на 60%, крупы и консервы.

По состоянию на 2 марта, во Франции зафиксировано четыре смерти от коронавируса. Число зараженных превысило 200 человек.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, в мире заболели 91 333 человека, скончались 3120, выздоровели 48 275 пациентов.

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