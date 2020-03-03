Французские производители макарон рассказали о запасах продукции

Запасов макаронных изделий во Франции хватит как минимум на два месяца. Об этом сообщили в группе компаний Panzani, которая является одним из ведущих производителей макарон.

По словам главы группы Ксавье Рише, производитель сможет поставлять товар минимум два месяца, даже если производство остановится. При этом планов остановки предприятий у Panzani нет, передает «РИА Новости» со ссылкой на отраслевой журнал Libre Service Actualities (LSA).

По данным канала BFM TV, на фоне сообщений о коронавирусе жители Франции активно начали скупать продукты. Наибольшим спросом пользуются макароны, продажи которых выросли на 60%, крупы и консервы.

По состоянию на 2 марта, во Франции зафиксировано четыре смерти от коронавируса. Число зараженных превысило 200 человек.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, в мире заболели 91 333 человека, скончались 3120, выздоровели 48 275 пациентов.