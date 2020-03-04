Прямой эфир
Сюжет:

В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из РФ

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России ввело запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий для защиты интересов граждан в реалиях распространения заболевания COVID-2019. Такое заявление в среду, 4 марта, сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Еще одной целью запрета является борьба с возникновением «искусственного дефицита» отдельных видов средств индивидуальной защиты, которые спекулянты могут отправлять за границу.

Внеплановая операция: снизит ли Центробанк ставку из-за коронавируса
ФРС решила сыграть на опережение, чтобы паника на рынках не вышла из-под контроля

«В перечне продукции с временным ограничением на вывоз из страны — защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты», цитирует сайт Минпромторга слова главы ведомства.

Министр также отметил, что запрет не распространяется на аналогичную продукцию, отправляемую за рубеж с целью оказания международной гуманитарной помощи другим странам.

Ранее в этот же день на сайте кабмина появилась информация о введении в стране временного запрета на вывоз ряда медицинских изделий. Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 2 марта. Запрет будет действовать до 1 июня.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в начале марта допустили возможность дефицита медицинских масок в мире из-за ажиотажа на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, ежемесячно для борьбы с болезнью необходимо около 89 млн масок и 76 млн пар медицинских перчаток.

О вспышке нового коронавируса в китайском Ухане стало известно в конце декабря прошлого года. Позже вирус распространился за границы Китая. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

На сегодняшний день в КНР от заболевания скончался 2981 человек, инфицированы более 80 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом
В Подмосковье мужчина с симптомами коронавируса сбежал из больницы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020