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В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB
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Первый случай коронавируса SARS-CoV-2 диагностирован в Польше. Об этом в среду, 4 марта, сообщает Wprost со ссылкой на министра здравоохранения страны Лукаша Шумовского.

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«Это пациент, который приехал из Германии», — сказал министр на пресс-конференции в Варшаве.

Данные о пациенте и его семье не были предоставлены.

3 марта стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в Гибралтаре, британской территории на южном побережье Испании. Заболевший недавно вернулся из северной Италии через испанский аэропорт Малага. Выздоровление гражданина, находящегося на карантине, протекает легко.

Вспышка нового вида пневмонии COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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