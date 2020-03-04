Эксперт объяснил низкую заболеваемость COVID-19 среди детей

Статистика заболеваемости пневмонией COVID-19 среди детей объясняется опекой их родителей, а не их меньшей подверженностью вирусу SARS-CoV-2. Такого мнения придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Когда мы слышим, что есть какая-то эпидемия, пандемия и так далее, мы, как родители, всегда очень сильно пугаемся и стараемся защитить своих детей. Дело не в том, что дети меньше подвержены инфекциям. Акт инфицирования ребенка или взрослого идентичен», — сказал он РЕН ТВ 4 марта.

Волчков напомнил, что во время вспышек заболеваний оградить от опасности стараются в первую очередь детей, закрывая на карантин детские сады и образовательные учреждения. Кроме того, взрослые, следуя родительским инстинктам, заботятся о своих детях тщательнее, чем о самих себе.

О том, что дети менее уязвимы для коронавируса, свидетельствует статистика, подготовленная учеными на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. Так, процент заболеваемости среди несовершеннолетних составляет лишь 1% от общего числа инфицированных.

Такие данные российские вирусологи в беседе с «Известиями» объяснили более крепкой иммунной системой детей, а также родительской заботой, которые строго следят за гигиеной подростков, заставляют использовать защитные маски и следовать рекомендациям врачей.

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончались 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-2019 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.