Правительство РФ запретило вывозить маски и противовирусные лекарства

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в среду, 4 марта.

В справке к документу говорится, что запрет вводится «в целях защиты интересов» на отдельные виды продукции. Исключение составляют случаи оказания международной гуманитарной помощи и вывоз физическими лицами лекарств и предметов одноразового употребления для личного использования.

Новость дополняется