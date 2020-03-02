В ФАС допустили открытие новых дел о картельных сговорах из-за медмасок

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России подозревают наличие ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок, помимо уже расследуемого дела в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказал замглавы ведомства Андрей Цариковский.

«По маскам у нас есть вопросы, что могут быть и картельные сговоры. Например, в Санкт-Петербурге уже открыто картельное дело. Думаю, будут еще», — приводит его слова «РИА Новости» в понедельник, 2 марта.

12 февраля стало известно, что петербургское УФАС возбудило уголовное дело о возможном картельном сговоре на рынке оптовых поставщиков медицинских масок против четырех компаний — «Медицина СПб», НПКФ «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб». С середины января по начало февраля они подняли более чем в 1,5 раза отпускные цены для розничных предприятий.

В этот же день Российская антимонопольная служба зафиксировала завышение розничных цен на медицинские маски в 68 регионах страны. В ведомстве отметили, что сложившаяся ситуация имеет все признаки «экономического мародерства».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах. Наиболее острая ситуация — в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.