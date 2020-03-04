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В Подмосковье мужчина с симптомами коронавируса сбежал из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области задержали мужчину, который сбежал из больницы, где он находился с симптомами заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом говорится в сообщил источник «Известий» 4 марта.

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По имеющейся информации, 31-летний житель Подмосковья ранее в этот же день прилетел в столичный аэропорт Шереметьево из Рима. У него была температура и боль в горле. С этими жалобами его отправили в инфекционное отделение.

Накануне сообщалось, что стюардесса и пилот самовольно нарушили режим карантина, предписанный в рамках профилактики коронавируса.

4 марта в российских страховых компаниях рассказали, что россияне, имеющие полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), а также полисы выезжающих за рубеж, уже застрахованы на случай заболевания коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка нового вида пневмонии COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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