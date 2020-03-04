Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле рассказали о мерах по защите Путина от коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для защиты президента России Владимира Путина от коронавируса принимаются все необходимые превентивные гигиенические меры. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных
В Совете Федерации предложили ввести ограничительные меры по всей стране

«Всё, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, всё делается. На самом деле дело идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

О вспышке нового коронавируса в китайском Ухане стало известно в конце декабря прошлого года. Позже вирус распространился за границы Китая. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

На сегодняшний день в КНР от заболевания скончался 2981 человек, инфицированы более 80 тыс.

По данным Роспотребнадзора, всего в России зарегистрировали шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии. Сейчас все они проходят лечение и находятся под присмотром врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из РФ
Посольство РФ в Италии обратилось к россиянам в связи с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020