В Кремле рассказали о мерах по защите Путина от коронавируса

Для защиты президента России Владимира Путина от коронавируса принимаются все необходимые превентивные гигиенические меры. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Всё, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, всё делается. На самом деле дело идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

О вспышке нового коронавируса в китайском Ухане стало известно в конце декабря прошлого года. Позже вирус распространился за границы Китая. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

На сегодняшний день в КНР от заболевания скончался 2981 человек, инфицированы более 80 тыс.

По данным Роспотребнадзора, всего в России зарегистрировали шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии. Сейчас все они проходят лечение и находятся под присмотром врачей.