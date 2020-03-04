Путин попросил Голикову доложить о ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин на заседании правительства в среду, 4 марта, попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.

«Хотел попросить Татьяну Алексеевну Голикову сказать несколько слов о том, что происходит в мире и вокруг нас, всё, что связано с коронавирусом <…> Мы с вами договорились, что создадим соответствующую структуру, комиссию, которая будет этим заниматься, в штабном режиме работать по этой теме, как организована работа и какова ситуация у нас в России на этот день», — цитирует его «РИА Новости».

В ходе совещания глава государства также отметил, что в мире инфицированы более 93 тыс. человек, причем больше всего зараженных в Китае, Италии, Южной Корее и Иране.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в Москве осложнилась ситуация с распространением вируса SARS-CoV-2. В марте в интернете распространилась фейковая аудиозапись, на которой некая девушка сообщает о якобы 20 тыс. заболевших пневмонией COVID-19 в Москве и просит разослать эту информацию знакомым.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Согласно сообщениям Роспотребнадзора, на территории России зафиксировано шесть случаев заражения SARS-CoV-2, вирус обнаружен у четверых россиян и двоих китайцев. Граждане КНР уже вылечились и были выписаны. Трое граждан РФ заразились на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич — заболел после поездки в Италию. Все они лечатся и находятся под присмотром врачей.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-19 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.