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Минспорт оценил риски отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Министерство спорта России не видит рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса. Об этом 4 марта заявил глава ведомства Олег Матыцин.

«Мы проводим ежедневный мониторинг ситуации. Сегодня мы не видим рисков отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, но осознаем всю сложность ситуации, поэтому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем очень слаженно, обмен информацией происходит оперативно», — приводит его слова «РИА Новости».

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Матыцин добавил, что Минспорт будет в ежедневном режиме отслеживать ситуацию с коронавирусом, а на базах ведомство работает совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством России (ФМБА). Он подчеркнул, что предприняты значительные меры для минимизации рисков. По его мнению, медицинские службы обладают необходимыми знаниями и оборудованием для выхода из любой ситуации.

По данным Роспотребнадзора от 3 марта, на территории России зафиксировано шесть случаев заражения SARS-CoV-2, вирус обнаружен у четверых россиян и двоих китайцев. Граждане КНР уже вылечились и были выписаны. Трое граждан РФ заразились на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич — заболел после поездки в Италию. Все они лечатся и находятся под присмотром врачей.

В тот же день в ОАЭ были госпитализированы двое соотечественников с коронавирусом. Их состояние оценивается как удовлетворительное, в контакте с ними находится дипмиссия РФ.

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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