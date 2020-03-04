Прямой эфир
Сюжет:

WhatsApp начал бороться с фейковыми рассылками о коронавирусе

0
Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики мессенджера WhatsApp ограничили возможность отправлять сообщения в более чем пять чатов одновременно, чтобы предотвратить распространение фейковых новостей о коронавирусе. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

Тревожные кнопки: кто распространяет фейки о 20 тысячах больных коронавирусом в России
В мессенджерах с бешеной скоростью пересылают голосовые сообщения с призывами запасаться консервами и никуда не выходить

«Мы поддерживаем обучающие меры совместно с государственными органами и институтами гражданского общества по всему миру», — рассказал источник агентства.

Он отметил, что в WhatsApp делают всё возможное, чтобы бороться с вирусными сообщениями о коронавирусе. К примеру, в компании ввели ограничения на возможность пересылать сообщения более чем в пять чатов одновременно. Также была введена пометка «многократно пересланное», предает «Газета.ru».

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 65 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-2019 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пекин возмутился названием «китайский вирус» для COVID-19
Бронирование туров в Испании упало на 20% из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020