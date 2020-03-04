WhatsApp начал бороться с фейковыми рассылками о коронавирусе

Разработчики мессенджера WhatsApp ограничили возможность отправлять сообщения в более чем пять чатов одновременно, чтобы предотвратить распространение фейковых новостей о коронавирусе. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Мы поддерживаем обучающие меры совместно с государственными органами и институтами гражданского общества по всему миру», — рассказал источник агентства.

Он отметил, что в WhatsApp делают всё возможное, чтобы бороться с вирусными сообщениями о коронавирусе. К примеру, в компании ввели ограничения на возможность пересылать сообщения более чем в пять чатов одновременно. Также была введена пометка «многократно пересланное», предает «Газета.ru».

Вспышка заболевания COVID-2019, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 65 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, COVID-2019 могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.