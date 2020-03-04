Бронирование туров в Испании упало на 20% из-за коронавируса

Бронирование путешествий в Испании снизилось на 20% из-за распространения нового коронавируса. Об этом в среду, 4 марта, сообщила на своем сайте газета Expansion.

Резкое снижение обнаружили как отели, так и туристические агентства. Компании ищут новые варианты работы, чтобы избежать полной остановки деятельности.

Как рассказали изданию источники из туристической индустрии, только на прошлой неделе количество бронирований снизилось на одну пятую по сравнению с аналогичной неделей 2019 года. Одновременно на 40% снизился поиск рейсов и отелей.

Финансовый директор компании eDreams Дэвид Элизага отметил, что в направлении Китая спрос снизился на 90%, в Италию число желающих поехать уменьшилось на треть.

В Испании к настоящему моменту было выявлено свыше 150 случаев заражения новым коронавирусом. Накануне в Валенсии скончался один человек.

Ранее в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил введение режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения новой инфекции.

Вспышка нового вида пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-2019, началась в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в Китае от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс.