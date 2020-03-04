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Число зараженных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до шести

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Минздрав Белоруссии сообщил о двух новых случаях заболевания коронавирусом, всего в стране шестеро инфицированных, сообщил в среду, 4 марта, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Четыре из шести случаев заражения зафиксированы в Минске, два — в Витебской области.

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1 марта коронавирус был выявлен у жительницы Витебской области, недавно вернувшейся из Италии. Анализы на вирус у двух коллег, которые были там вместе с ней, оказались отрицательными.

28 февраля минздрав Белоруссии сообщил о первом случае выявления COVID-2019 на территории страны. Инфекцию выявили у гражданина Ирана, прилетевшего из Баку.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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