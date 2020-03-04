Премьер Японии допустил введение режима ЧС из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил введения режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал в среду, 4 марта, во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

«Сейчас возможность введения режима чрезвычайной ситуации в стране предусматривает, в частности, закон на случай эпидемии новых видов гриппа. Хотелось бы так пересмотреть этот документ, чтобы получить такую возможность и в отношении распространения нового коронавируса», — цитирует ТАСС Абэ.

Кроме законодательных изменений власти готовят еще и дополнительный пакет финансовой помощи малому и среднему бизнесу из-за коронавируса. Ожидается, что предприниматели получат более 270 млрд иен ($2,5 млрд)

3 марта в Японии допустили перенос летней Олимпиады на конец года. Готовность принять олимпиаду вместо Токио уже выразили в Лондоне.

Со 2 марта все школы в Японии закрыты до весенних каникул, чтобы не допустить угрозы распространения коронавируса в стране.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии достигло тысячи, сообщает Kyodo. По данным Министерства здравоохранения Японии, 706 заболевших — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который почти месяц находился на карантине в порту Йокогамы.

Вспышка нового вида пневмонии COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.