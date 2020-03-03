Первый человек скончался от коронавируса в Испании

Первую смерть от нового коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в Испании. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил совет по здравоохранению Валенсии.

«Один человек в местной больнице, обнаруженный после ретроспективного расследования, скончался 13 февраля», — говорится в сообщении совета в Twitter.

Отмечается, что к моменту смерти инкубационный период с момента заболевания скончавшимся коронавирусом превысил бы 14 дней.

Ранее 3 марта первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Гибралтаре. Болезнь нашли у пациента, недавно вернувшегося из Италии через испанский аэропорт Малага. Заразившегося и его партнера поместили в добровольный карантин.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Всего в мире заболели 92 712 человек, 3164 скончались, более 44 тыс. вылечились.