В Гибралтаре сообщили о первом случае коронавируса

Первый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Гибралтаре, британской территории на южном побережье Испании. Об этом сообщает во вторник, 3 марта, издание Gibraltar Panorama со ссылкой на управление здравоохранения Гибралтара.

Пациент сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил газете The Olive Press, что выздоровление гражданина идет хорошо.

Заболевший вместе со своим партнером недавно вернулись из северной Италии через испанский аэропорт Малага. Сейчас оба находятся на добровольном карантине. У партнера нет признаков инфекции.

По данным на 1 марта, в Великобритании в 1,5 раза увеличилось количество зараженных коронавирусом. В тот день зарегистрировали сразу 12 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее число заразившихся COVID-2019 в стране достигло 35 человек.

За день до этого британские СМИ писали, что, согласно самому негативному прогнозу правительства, заразиться этим вирусом могут до 70% граждан страны.

Тем временем в одном из отелей на испанском острове Тенерифе 25 февраля поместили на карантин не менее тысячи туристов. Путешественника, у которого диагностировали коронавирус, изолировали. Его анализы отправили в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования. Позже из отеля разрешили выехать 130 постояльцам. По информации на 2 марта, не менее 148 гостей этого отеля покинули его.

Вспышка пневмонии, вызванной COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По состоянию на 3 марта, в мире им заразились 91 333 человека. Из них погибли — 3120 человек, а выздоровели — 48 275.